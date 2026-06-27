Беспилотную опасность объявили в Крымске Сирены предупредили о беспилотной опасности в Крымском районе

Москва27 июн Вести.Беспилотную опасность объявили в Крымском районе Краснодарского края. Об этом районная администрация предупредила в MAX.

На территории муниципалитета прозвучали сирены.

В Крымском районе – беспилотная опасность. Звучат сирены оповещения. Когда звучит сирена – это предупреждение о том, что БПЛА замечены над территорией Крымского района говорится в сообщении администрации

Жителям порекомендовали оставаться дома и отойти подальше от окон. Тем, кто находится на улице, посоветовали спрятаться за любое крепкое укрытие или лечь на землю и отползти в безопасное место – например, к зданию с помещением без окон или с цокольным этажом.