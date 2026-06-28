Москва28 июн Вести.В Крымском районе Краснодарского края вечером 28 июня включились сирены оповещения о беспилотной опасности.

Когда звучит сирена – это предупреждение о том, что БпЛА замечены над территорией Крымского района разъяснила районная администрация в мессенджере MAX

Гражданам посоветовали укрыться в помещениях со сплошными стенами, не подходить к окнам, не пользоваться лифтом и не останавливаться на лестничной клетке. Тем, кто находится на улице или в автомобиле, рекомендовано быстро направляться в укрытие или прятаться на цокольных этажах зданий.

В администрации также отметили, что выход на работу каждый сотрудник лично согласовывает со своим работодателем, и напомнили, что ряд предприятий работает в любых условиях.