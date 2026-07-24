Глава Краснодара сообщил об отражении атаки беспилотников в городе

В Краснодаре началась атака БПЛА, горожан призвали к спокойствию Глава Краснодара сообщил об отражении атаки беспилотников в городе

Москва24 июл Вести.В Краснодаре объявлена воздушная тревога - силы ПВО отражают атаку беспилотников. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов, призвав жителей и гостей сохранять спокойствие и проследовать в укрытие.

Внимание! В Краснодаре звучит сигнал "Внимание всем" - идет отражение атаки БПЛА написал Евгений Наумов в мессенджере MAX

Граждан просят не выходить на улицу, укрыться в помещении без окон и не пользоваться лифтом.

Тем, кто находится вне дома, рекомендуется спуститься в цокольный этаж, паркинг или подземный переход.

В случае обнаружения БПЛА необходимо звонить по номеру 112.

Глава Краснодара напомнил, что снимать и публиковать фото и видео беспилотников, их падения или работы ПВО запрещено - за это предусмотрена ответственность.

Об отмене сигнала опасности будет сообщено дополнительно.