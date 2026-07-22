Обломки беспилотника упали на пятиэтажный дом в Краснодаре, пострадавших нет

В Краснодаре обломками БПЛА повреждены крыша и окна пятиэтажки Обломки беспилотника упали на пятиэтажный дом в Краснодаре, пострадавших нет

Москва22 июл Вести.Глава Краснодара Евгений Наумов сообщил о повреждении пятиэтажного дома в городе, никто из людей не пострадал.

В Пашковском микрорайоне обломки БПЛА повредили крышу и окна в 5-этажном многоквартирном доме написал он в мессенджере MAX

На месте работают специальные и оперативные службы.

Градоначальник напомнил жителям, что к обломкам беспилотника подходить нельзя, при их обнаружении следует звонить по телефону 112.

Ранее Наумов сообщил, что фрагменты БПЛА повредили балкон и остекление в жилом доме в Прикубанском округе Краснодара, а в Карасунском округе после падения обломков дрона возник пожар.