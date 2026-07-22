Москва22 июлВести.Глава Краснодара Евгений Наумов сообщил о повреждении пятиэтажного дома в городе, никто из людей не пострадал.
В Пашковском микрорайоне обломки БПЛА повредили крышу и окна в 5-этажном многоквартирном доменаписал он в мессенджере MAX
На месте работают специальные и оперативные службы.
Градоначальник напомнил жителям, что к обломкам беспилотника подходить нельзя, при их обнаружении следует звонить по телефону 112.
Ранее Наумов сообщил, что фрагменты БПЛА повредили балкон и остекление в жилом доме в Прикубанском округе Краснодара, а в Карасунском округе после падения обломков дрона возник пожар.