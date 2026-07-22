Наумов: обломки БПЛА повредили остекление и балкон в жилом доме в Краснодаре

Глава Краснодара рассказал о последствия ночной атаки беспилотников Наумов: обломки БПЛА повредили остекление и балкон в жилом доме в Краснодаре

Москва22 июл Вести.Обломки беспилотного летательного аппарата повредили балкон и остекление в жилом доме в Краснодаре, сообщил глава города Евгений Наумов, комментируя последствия ночной воздушной атаки на город.

Обломки беспилотника повредили балкон и остекление квартиры в Прикубанском округе написал чиновник в личном канале МАХ утром 22 июля

По предварительным данным, пострадавших нет.

Кроме того, в Карасунском округе обломки БПЛА попали в гаражный кооператив - здесь устраняют возникший пожар. О пострадавших также не сообщается.

На местах происшествия работают сотрудники оперативных и экстренных служб.

Ранее в оперативном штабе Краснодарского края рассказали, что обломки беспилотных летательных аппаратов в ночь на 22 июля повредили жилые дома в Краснодаре и Динском районе. Также в результате падения обломков дронов загорелся складской комплекс в Краснодаре. В Армавире пожар возник на территории одного из местных предприятий.