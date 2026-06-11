В Краснодаре 80 эвакуированных жителей пострадавшего дома вернулись в квартиры

Жильцы многоэтажки в Краснодаре, пострадавшей от атаки БПЛА, вернулись домой В Краснодаре 80 эвакуированных жителей пострадавшего дома вернулись в квартиры

Москва11 июн Вести.В Краснодаре после падения обломков беспилотника 80 жителей многоэтажного дома вернулись в свои квартиры. Ранее людей эвакуировали в укрытие на подземной парковке. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов в мессенджере MAX.

Около 80 жителей многоэтажки были эвакуированы в укрытие на подземной парковке. В настоящее время они уже вернулись в квартиры написал Евгений Наумов

Отмечается, что количество раненых в результате атаки БПЛА не увеличилось. Всем оказали помощь на месте, госпитализация никому не потребовалась.

Для жильцов пострадавшей многоэтажки организовали пункт временного размещения, но семьи отказались от переезда.

Два соседних здания – многоквартирный дом и бизнес-центр – получили серьезные повреждения.

Спасатели обследовали помещения и территорию на наличие осколков, помогают убирать опасные конструкции, а также закрывают окна пленкой.

В ближайшее время будут организованы поквартирный обход и оценка ущерба. Пострадавшим окажут всю необходимую помощь.