Москва11 июнВести.В Краснодаре после падения обломков беспилотника 80 жителей многоэтажного дома вернулись в свои квартиры. Ранее людей эвакуировали в укрытие на подземной парковке. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов в мессенджере MAX.
Около 80 жителей многоэтажки были эвакуированы в укрытие на подземной парковке. В настоящее время они уже вернулись в квартирынаписал Евгений Наумов
Отмечается, что количество раненых в результате атаки БПЛА не увеличилось. Всем оказали помощь на месте, госпитализация никому не потребовалась.
Для жильцов пострадавшей многоэтажки организовали пункт временного размещения, но семьи отказались от переезда.
Два соседних здания – многоквартирный дом и бизнес-центр – получили серьезные повреждения.
Спасатели обследовали помещения и территорию на наличие осколков, помогают убирать опасные конструкции, а также закрывают окна пленкой.
В ближайшее время будут организованы поквартирный обход и оценка ущерба. Пострадавшим окажут всю необходимую помощь.