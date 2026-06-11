При ночной атаке дронов ВСУ на Краснодар был поврежден бизнес-центр

Бизнес-центр пострадал при атаке БПЛА ВСУ на Краснодар При ночной атаке дронов ВСУ на Краснодар был поврежден бизнес-центр

Москва11 июн Вести.Здание бизнес-центра повреждено в результате ночной атаки БПЛА ВСУ на Краснодар. Об этом оперативный штаб региона сообщил в MAX.

Также пострадал многоквартирный дом, находящийся поблизости.

В Центральном округе серьезные повреждения получили многоквартирный дом и соседний с ним бизнес-центр пишет оперштаб

Специалисты обследовали помещения и ближайшую территорию на предмет обломков беспилотников. На месте работает Служба спасения Краснодара, ее сотрудники помогают убирать опасные конструкции. Позже планируется поквартирный обход для оценки ущерба.

В период ночной атаки около 80 жителей многоэтажки эвакуировали в укрытие на подземной парковке. Двум пострадавшим помощь оказали на месте, госпитализация не потребовалась.