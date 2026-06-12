Краснодарцы, жившие в поврежденном БПЛА доме, находят подозрительные предметы В Краснодаре продолжают устранять последствия ночной атаки БПЛА

Москва12 июн Вести.В Краснодаре спасатели и коммунальщики продолжают устранять последствия атаки беспилотников ночью 11 июня, в результате которой оказался поврежден многоквартирный жилой дом, сообщает городская администрация в соцсети "ВКонтакте".

Сегодня в течение дня специалисты Службы спасения оказывают адресную помощь жителям, вывозят оставшийся мусор, закрывают пленкой выбитые окна отмечается в публикации

По результатам работы оценочных комиссий установлено, что повреждены 11 квартир, выбиты стекла более 20 окон и 17 лоджий.

В границах дома действует режим ЧС. Его охраняют полиция и казаки.

В администрации добавили, что жильцы продолжают находить на месте происшествия подозрительные предметы, о чем сразу сообщают спасателям.

Глава Краснодара Евгений Наумов лично контролирует ход работ по устранению последствий атаки и оказанию помощи пострадавшим.