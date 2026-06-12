Москва12 июнВести.В Краснодаре спасатели и коммунальщики продолжают устранять последствия атаки беспилотников ночью 11 июня, в результате которой оказался поврежден многоквартирный жилой дом, сообщает городская администрация в соцсети "ВКонтакте".
Сегодня в течение дня специалисты Службы спасения оказывают адресную помощь жителям, вывозят оставшийся мусор, закрывают пленкой выбитые окнаотмечается в публикации
По результатам работы оценочных комиссий установлено, что повреждены 11 квартир, выбиты стекла более 20 окон и 17 лоджий.
В границах дома действует режим ЧС. Его охраняют полиция и казаки.
В администрации добавили, что жильцы продолжают находить на месте происшествия подозрительные предметы, о чем сразу сообщают спасателям.
Глава Краснодара Евгений Наумов лично контролирует ход работ по устранению последствий атаки и оказанию помощи пострадавшим.