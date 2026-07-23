Наумов: количество поврежденных при атаке БПЛА домов в Краснодаре достигло 21

Число поврежденных при атаке беспилотников домов в Краснодаре достигло 21 Наумов: количество поврежденных при атаке БПЛА домов в Краснодаре достигло 21

Москва23 июл Вести.В Краснодаре количество домов, получивших повреждения в результате атаки дронов 22 июля, увеличилось до 21. Об этом сообщил мэр города Евгений Наумов в мессенджере MAX.

В настоящее время специальные комиссии продолжают оценку ущерба. К настоящему времени зафиксированы повреждения в восьми многоквартирных и 13 частных домах.

На данный момент выявлено 8 МКД [многоквартирных домов] и 13 частных домов, где есть повреждения написал Евгений Наумов

Сотрудники районных администраций обходят квартиры. Решение о единовременных выплатах пострадавшим жильцам примут после завершения обследований. Специалисты во время обходов разъясняют собственникам, какие документы нужны для получения выплаты. Чтобы ее получить, необходимо написать заявление в окружную администрацию - помощь не предоставляется автоматически.

Спасатели уже затянули пленкой разбитые окна в Карасунском и Прикубанском округах и демонтируют аварийные конструкции. Управляющая компания отремонтировала кровлю пятиэтажки, чтобы предотвратить протечки.

В пункте временного размещения находятся два человека.

Пожар на складах локализован, но полностью не потушен - специалисты продолжают проливку и разбор завалов.

Ранее сообщалось, что в результате атаки 22 июля пострадали 10 человек, одна из пострадавших позднее скончалась в больнице. В двух округах Краснодара действует режим ЧС.