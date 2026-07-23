Москва23 июлВести.В Краснодаре количество домов, получивших повреждения в результате атаки дронов 22 июля, увеличилось до 21. Об этом сообщил мэр города Евгений Наумов в мессенджере MAX.
В настоящее время специальные комиссии продолжают оценку ущерба. К настоящему времени зафиксированы повреждения в восьми многоквартирных и 13 частных домах.
На данный момент выявлено 8 МКД [многоквартирных домов] и 13 частных домов, где есть повреждениянаписал Евгений Наумов
Сотрудники районных администраций обходят квартиры. Решение о единовременных выплатах пострадавшим жильцам примут после завершения обследований. Специалисты во время обходов разъясняют собственникам, какие документы нужны для получения выплаты. Чтобы ее получить, необходимо написать заявление в окружную администрацию - помощь не предоставляется автоматически.
Спасатели уже затянули пленкой разбитые окна в Карасунском и Прикубанском округах и демонтируют аварийные конструкции. Управляющая компания отремонтировала кровлю пятиэтажки, чтобы предотвратить протечки.
В пункте временного размещения находятся два человека.
Пожар на складах локализован, но полностью не потушен - специалисты продолжают проливку и разбор завалов.
Ранее сообщалось, что в результате атаки 22 июля пострадали 10 человек, одна из пострадавших позднее скончалась в больнице. В двух округах Краснодара действует режим ЧС.