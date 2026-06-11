Два человека пострадали при поражении обломками БПЛА жилого дома в Краснодаре

Краснодарский губернатор сообщил о пострадавших при атаке дронов Два человека пострадали при поражении обломками БПЛА жилого дома в Краснодаре

Москва11 июн Вести.Обломки беспилотного летательного аппарата попали в жилой многоквартирный дом в Краснодаре, об этом сообщил в личном канале МАХ губернатор региона Вениамин Кондратьев. Пострадали два человека.

Обломки БПЛА попали в многоквартирный дом в Краснодаре. В результате произошло возгорание написал чиновник в ночь на 11 июня

По предварительным данным, пострадали два человека. Им оказывают всю необходимую помощь. Подробности их состояния не приводятся.

Также обломки беспилотника повредили несколько частных домовладений в Северском районе, добавил Кондратьев. Там пострадал один человек.

В настоящее время на территории Краснодарского края объявлена беспилотная опасность.