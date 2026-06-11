При атаке БПЛА на Краснодарский край пострадали три человека

Трое жителей Кубани пострадали в результате атаки беспилотников При атаке БПЛА на Краснодарский край пострадали три человека

Москва11 июн Вести.В результате атаки беспилотников на Краснодарский край пострадали три человека. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

В Краснодаре обломки дрона попали в многоквартирный дом, там начался пожар. По предварительным данным, пострадали два человека. Им оказывают помощь.

Обломки БПЛА попали в многоквартирный дом в Краснодаре… По предварительной информации, есть двое пострадавших написал Вениамин Кондратьев

Минувшей ночью украинские дроны также атаковали Северский район. В результате повреждено несколько частных домов. Один человек ранен.

Также этой ночью атаке БПЛА подвергся Северский район… Пострадал один человек сообщил глава региона

По всей территории Краснодарского края объявлена беспилотная опасность, регион отражает атаку.

Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.