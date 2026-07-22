Три человека пострадали при падении обломков БПЛА на склад в Краснодаре

Три человека пострадали при атаке дрона на склад в Краснодаре Три человека пострадали при падении обломков БПЛА на склад в Краснодаре

Москва22 июл Вести.Три человека пострадали в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата на складской комплекс в Краснодаре, об этом сообщили в региональном опертиавном штабе.

При падении обломков БПЛА на складской комплекс в Краснодаре пострадали три человека говорится в сообщении

Пострадавшие доставлены в больницу. им оказывается необходимая медицинская помощь. Подробности их состояния не приводятся.

Ранее сообщалось, что в результате падения обломков БПЛА на территории складского комплекса в Краснодаре возник пожар.