Москва22 июлВести.Три человека пострадали в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата на складской комплекс в Краснодаре, об этом сообщили в региональном опертиавном штабе.
При падении обломков БПЛА на складской комплекс в Краснодаре пострадали три человекаговорится в сообщении
Пострадавшие доставлены в больницу. им оказывается необходимая медицинская помощь. Подробности их состояния не приводятся.
Ранее сообщалось, что в результате падения обломков БПЛА на территории складского комплекса в Краснодаре возник пожар.