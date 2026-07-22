Пожар возник в складском комплексе в Краснодаре из-за падения обломков БПЛА

При атаке дронов загорелся складской комплекс в Краснодаре Пожар возник в складском комплексе в Краснодаре из-за падения обломков БПЛА

Москва22 июл Вести.В Краснодаре загорелся складской комплекс после падения обломков беспилотного летательного аппарата, об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края утром 22 июля.

В результате падения беспилотников в Краснодаре также загорелся складской комплекс говорится в сообщении

О пострадавших не сообщается.

Также возгорание произошло на территории одного из предприятий в Армавире. Данных о пострадавших также нет.

Ранее в компании Wildberries сообщили об эвакуации логистического комплекса в Краснодаре в соответствии с требованиями безопасности. О причинах эвакуации информации не поступало.