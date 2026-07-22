Москва22 июлВести.В Краснодаре загорелся складской комплекс после падения обломков беспилотного летательного аппарата, об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края утром 22 июля.
В результате падения беспилотников в Краснодаре также загорелся складской комплексговорится в сообщении
О пострадавших не сообщается.
Также возгорание произошло на территории одного из предприятий в Армавире. Данных о пострадавших также нет.
Ранее в компании Wildberries сообщили об эвакуации логистического комплекса в Краснодаре в соответствии с требованиями безопасности. О причинах эвакуации информации не поступало.