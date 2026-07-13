В Темрюкском районе возникло возгорание на предприятии из-за обломков БПЛА

В двух районах Краснодарского края дроны повредили постройки В Темрюкском районе возникло возгорание на предприятии из-за обломков БПЛА

Москва13 июл Вести.В Темрюкском и Белореченском районах обнаружены обломки БПЛА. Об этом сообщает Оперштаб Краснодарского края.

В Белореченском районе фрагменты БПЛА повредили ангар с техникой на территории одного из предприятий говорится в сообщении

В Темрюкском районе загорелась постройка на территории одного из предприятий. В поселке Ильич фрагменты беспилотника упали на территории частного дома и повредили остекление и стена дома. Также загорелась хозпостройка, возгорание оперативно ликвидировали.

Пострадавших в результате атаки беспилотников нет.