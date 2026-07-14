Москва14 июлВести.В Северском районе Краснодарского края после уничтожения беспилотника пострадал один человек. Об этом сообщает краевой оперативный штаб.
Его госпитализировали и оказывают всю необходимую медицинскую помощьговорится в сообщении
На Афипском НПЗ после падения обломков БПЛА в нескольких частных домах повреждены крыши и фасады, окна и забор. В одном из многоквартирных домов – стекла, дверь и потолок в квартире. Повреждено здание на ж/д переезде. Обломки беспилотников также упали на территории двух предприятий, в одном случае произошло возгорание. Фрагменты дрона обнаружили во дворе одного из частных домов.