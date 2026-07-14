Москва14 июлВести.На Афипском нефтеперерабатывающем заводе ликвидировали возгорание, возникшее после падения обломков БПЛА. Об этом сообщает Оперштаб Краснодарского края.
Обломки беспилотников упали еще в нескольких районах края, пострадали два человека.
По уточненным данным, поступило 16 заявок о повреждении частных домовладенийговорится в сообщении
В станице Анапская повреждены четыре частных дома. В станице Марьянская поступило две заявки о повреждении частных домовладений. В Геленджике выбиты стекла в здании рядом с одним из мест размещения.
Во всех случаях на местах работают оперативные и специальные службы.