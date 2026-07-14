Ликвидировано возгорание на Афипском НПЗ в Краснодарском крае

В Краснодарском крае потушили пожар на Афипском НПЗ Ликвидировано возгорание на Афипском НПЗ в Краснодарском крае

Москва14 июл Вести.На Афипском нефтеперерабатывающем заводе ликвидировали возгорание, возникшее после падения обломков БПЛА. Об этом сообщает Оперштаб Краснодарского края.

Обломки беспилотников упали еще в нескольких районах края, пострадали два человека.

По уточненным данным, поступило 16 заявок о повреждении частных домовладений говорится в сообщении

В станице Анапская повреждены четыре частных дома. В станице Марьянская поступило две заявки о повреждении частных домовладений. В Геленджике выбиты стекла в здании рядом с одним из мест размещения.

Во всех случаях на местах работают оперативные и специальные службы.