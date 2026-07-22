Москва22 июлВести.Обломки беспилотных летательных аппаратов в ночь на 22 июля повредили жилые дома в Краснодаре и Динском районе, сообщили в оперативном штабе региона.
В Краснодаре фрагменты беспилотников попали в два многоквартирных дома. В ст. Динской – в два частных домаговорится в сообщении
По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.
Также в результате падения обломков дронов загорелся складской комплекс в Краснодаре. В Армавире пожар возник на территории одного из местных предприятий.
На местах происшествия работают сотрудники оперативных и экстренных служб.
Информация уточняется.