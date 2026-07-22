Москва22 июлВести.В компании Wildberries сообщили об эвакуации логистического комплекса, расположенного в Краснодаре.
Логистический комплекс компании в Краснодаре эвакуирован в соответствии с требованиями безопасностиговорится в сообщении пресс-службы.
Информация была опубликована в Telegram-канале компании 22 июля в 04.35 по московскому времени.
Других подробностей не сообщается.
В ночь на 18 июля воздушной атаке подверглись логистические центры Wildberries в тамбовском Котовске и подмосковной Электростали. По данным губернатора Тамбовской области Евгения Первышова, в результате атаки на центр в Котовске погибли 7 сотрудников ночной смены.