На складе Wildberries в Электростали потушили возникший после атаки ВСУ пожар

Пожар на складе Wildberries в Электростали потушили спустя 4 дня На складе Wildberries в Электростали потушили возникший после атаки ВСУ пожар

Москва21 июл Вести.Возникший в результате атаки ВСУ пожар на складе Wildberries в Электростали потушен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу RWB.

По оперативной информации главного управления МЧС по Московской области, пожар, возникший в результате атаки на логистический объект Wildberries в Электростали, полностью ликвидирован приводит сообщение пресс-службы агентство

По имеющимся данным, компания сейчас приступает к оценке последствий и анализу состояния инфраструктуры объекта.

Украинские боевики атаковали логистические центры WB в Тамбовской области и Подмосковье рано утром в субботу, 18 июля. Удары наносились в том числе с помощью дронов, оснащенных поражающими элементами в виде металлических шариков.

В Котовске в результате атаки погибли 7 и пострадали 25 человек, в Электростали – погиб один, ранения получили 36.