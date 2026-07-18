Атаки ВСУ на Подмосковье и Тамбовскую область 18 июля: что известно к этому часу

Восемь погибших и более 80 раненых: последние данные об атаках ВСУ Атаки ВСУ на Подмосковье и Тамбовскую область 18 июля: что известно к этому часу

Москва18 июл Вести.Рано утром 18 июля, в субботу, украинские беспилотники атаковали логистические центры Wildberries в подмосковной Электростали и Котовске Тамбовской области и нефтебазу в Ногинске. По последним данным, в результате вражеских ударов погибли 8 человек, 86 получили ранения разной степени тяжести.

Установлено, что при атаках на комплекс WB в Котовске противник применил беспилотные летательные аппараты, которые были оснащены поражающими элементами в виде металлических шариков. Возбуждены уголовные дела о терактах.

В Подмосковье в результате киевской агрессии пострадали более 60 человек. 9 находятся в тяжелом состоянии, 31 – в состоянии средней степени тяжести. В регионе открыта горячая линия +7-916-240-31-28.

По уточненной информации, в результате атаки беспилотных летательных аппаратов пострадал 61 человек… Больше всего людей пострадали в Электростали — 57 человек. Еще четверо — на территории Ногинска сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев

В Электростали погиб мужчина. Также обломки украинского дрона рухнули на здание детского сада на улице Западной.

В Ногинске после вражеских ударов на территории НПЗ начался пожар. В целях безопасности был эвакуирован роддом. Перекрыта часть Электростальского шоссе, полностью остановлено движение на автовокзале.

В Тамбовской области под ударом ВСУ оказался склад Wildberries в Котовске. В результате погибли 7 человек, ранения получили 25, 5 из них находятся в тяжелом состоянии.

С прискорбием сообщаю, что погибли 4 мужчин и 3 женщины. Пострадавших 25 человек: 16 мужчин и 9 женщин сообщила глава регионального Минздрава Марина Македонская

Для помощи раненым в регион прибыли специалисты Федерального центра медицины катастроф и Центра экстренной медпомощи Москвы. В регионе отменены все развлекательные мероприятия.

Это самая масштабная и бесчеловечная террористическая атака на наш регион: и по количеству прилетевших БПЛА, и по количеству пострадавших, и по цинизму подчеркнул губернатор Тамбовской области Евгений Первышов

Основатель WB и глава RWB Татьяна Ким пообещала оказать семьям погибших и пострадавшим необходимую поддержку.

Компания окажет поддержку родственникам погибших и тем, кто пострадал от атак на наши логистические комплексы в Электростали и Котовске. Семьи погибших получат от компании - 2 миллиона рублей. Пострадавшие в тяжелом состоянии - 1 миллион рублей заявила Ким

По ее словам, компания совместно с компетентными органами продолжает работу над устранением последствий атаки.