Горячая линия открыта в Подмосковье после атаки ВСУ по Ногинску и Электростали

Горячая линия открыта в Подмосковье после атаки ВСУ по Ногинску и Электростали Горячая линия открыта в Подмосковье после атаки ВСУ по Ногинску и Электростали

Москва18 июл Вести.Горячая линия открыта в Подмосковье после атаки украинских беспилотников по Ногинску и Электростали. Об этом сообщила прокуратура Московской области.

Городские прокуроры осуществляют личный контроль за ситуацией, обеспечивают взаимодействие с различными ведомствами с целью оказания всесторонней помощи пострадавшим гражданам. Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре области работает горячая линия: тел. +7-916-240-31-28 говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Рано утром 18 июля украинские боевики с применением беспилотников атаковали Московскую область. В результате террористической агрессии пострадали 26 человек, из них 24 находились на территории склада Wildberries. Также произошло возгорание на нефтебазе в Ногинске.

По факту нанесенных ударов возбуждено уголовное дело о теракте.