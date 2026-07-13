Дело о теракте завели после атаки дронов на Московскую область СК: возбуждено уголовное дело по факту атаки БПЛА в Подмосковье

Москва13 июл Вести.Уголовное дело из‑за атаки беспилотников на жилые районы в Подмосковье возбудил Следственный комитет России. Дело завели по статье о террористическом акте. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело о террористическом акте (ст. 205 УК РФ) в связи с массированной атакой БПЛА украинских вооруженных формирований на гражданские объекты в Московской области говорится в сообщении

По данным следствия, беспилотники атаковали несколько районов Московской области. В поселке Пионерский городского округа Истра разрушены пять домов и повреждены пять машин. Три человека погибли. Еще трое пострадавших сейчас получают медицинскую помощь. Спасатели ищут пожилую женщину — она, вероятно, оказалась под завалами. В Солнечногорске из‑за попадания беспилотника пострадал многоквартирный дом. Ущерб также есть в Можайском районе.

Сейчас следователи осматривают места, где упали беспилотники, разговаривают с очевидцами и пострадавшими. Найденные обломки и другие улики отправят на экспертизу. Командиров подразделений, причастных к атаке, планируют привлечь к ответственности.