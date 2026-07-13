Москва13 июлВести.Над Московской областью уничтожен 81 беспилотник - во время атак погибли три человека. Об этом в мессенджере МАХ сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
В поселке Пионерский в Истре в результате падения беспилотника погибли три человека, еще трое получили ранения. Возник пожар в пяти частных домах говорится в сообщенииговорится в сообщении
Беспилотники уничтожены над городами Одинцово, Наро-Фоминском, Рузой, Раменским, Можайском, Волоколамском, Чеховым, Озерами, Истрой, Подольском, Ступино, Домодедово, Солнечногорском и Коломной.
В Солнечногорске БПЛА попал в многоквартирный жилой дом, там пострадали два человека. В доме повреждены стена и остекление здания.
В деревне Бабкино городского округа Истра повреждены два частных дома. В Можайске в многоквартирном доме повреждены карниз и остекление двух окон.
В Подмосковье продолжает действовать режим беспилотной опасности.