Воробьев: атака 60 БПЛА отражена силами ПВО и РЭБ в Подмосковье В Подмосковье силы ПВО и РЭБ отразили атаку 60 БПЛА

Москва30 июн Вести.В Московской области силы ПВО и РЭБ отразили атаку 60 беспилотников. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в мессенджере MAX.

Атака БПЛА отражена в Домодедово, Дубне, Чехове, Воскресенске, Кашире, Павловском Посаде, Одинцово, Бронницах, Раменском, Коломне, Ступино, Егорьевске.

В Егорьевске частной дом загорелся в результате падения дрона. Из-под завалов дома были извлечены двое взрослых и двое детей. Один ребенок в возрасте шесть месяцев скончался по дороге в больницу. Остальные пострадавшие госпитализированы.

В Дубне повреждение в результате падения обломков БПЛА получило административное здание. Еще один дрон упал на частный дом в деревне Фатеево Павлово-Посадского округа. Обломки беспилотника найдены на территории Раменского муниципального округа и городского округа Коломна. По предварительным данным, пострадавших нет.

Как сообщил во вторник мэр Москвы Сергей Собянин, силы ПВО отразили массовую атаку вражеских беспилотников на столицу. С 20.00 понедельника, 29 июня, был уничтожен 61 вражеский дрон.