Воробьев рассказал о защите объектов в Подмосковье от беспилотников Губернатор Подмосковья рассказал о мерах по защите объектов в регионе от БПЛА

Москва11 авг Вести.Защита объектов от беспилотников в Подмосковье является актуальным и сложным вызовом для региона. Каждая компания серьезно относится к этой задаче, разрабатываются планы по обеспечению жизнедеятельности и прикрытию объектов, а власти стремятся предусмотреть все возможные риски. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Воробьев подчеркнул, что задача властей – сделать все возможное для комфорта и безопасности жителей.

Что касается защиты объектов, это тоже очень актуальный вызов, очень непростой, весьма затратный. И каждая компания к этому относится серьезно. Есть целый цикл, план мероприятий и по жизнеобеспечению, прикрытию, их защиты, чтобы люди не пострадали, это не является секретом. И наша задача – все внимательно продумать, где-то продублировать. В такое время мы живем. Мы отвечаем за то, чтобы жители чувствовали себя комфортно. И мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы предусмотреть, подготовиться к зиме, особенно учитывая еще и эти особенности. Поэтому мы этим занимаемся и стараемся это делать добросовестно заявил он

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с вечера 10 августа до утра 11 августа силы противовоздушной обороны нейтрализовали 237 БПЛА, летевших в сторону Московского региона.