За 12 часов ПВО нейтрализовала 237 БПЛА, летевших в сторону Московского региона

За 12 часов нейтрализованы 237 БПЛА, летевших в сторону Московского региона За 12 часов ПВО нейтрализовала 237 БПЛА, летевших в сторону Московского региона

Москва11 авг Вести.За 12 часов силы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали 237 БПЛА, летевших в сторону Московского региона. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Вражеские атаки были отражены с вечера 10 августа до утра 11 августа.

В сторону Московского региона летели 237 БПЛА. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 13 беспилотников уничтожены на подлете к Москве написал Собянин в своем канале в мессенджере МАХ

Накануне российские военные уничтожили 24 украинских дрона в черте региона.