Москва11 авгВести.За 12 часов силы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали 237 БПЛА, летевших в сторону Московского региона. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Вражеские атаки были отражены с вечера 10 августа до утра 11 августа.
В сторону Московского региона летели 237 БПЛА. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 13 беспилотников уничтожены на подлете к Москвенаписал Собянин в своем канале в мессенджере МАХ
Накануне российские военные уничтожили 24 украинских дрона в черте региона.