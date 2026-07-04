Собянин: в течение суток на Московский регион летело более 200 беспилотников

За сутки на Москву и область летело свыше 200 БПЛА, большая часть нейтрализована Собянин: в течение суток на Московский регион летело более 200 беспилотников

Москва4 июл Вести.За последние 24 часа в сторону Московского региона направлялось более 200 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что большая часть из них была нейтрализована на дальних подступах.

В течение последних суток в сторону Московского региона летело более 200 беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах написал глава столицы в MAX

Он также добавил, что непосредственно на подлете к Москве в общей сложности было ликвидировано 62 украинских БПЛА.