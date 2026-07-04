Москва4 июлВести.За последние 24 часа в сторону Московского региона направлялось более 200 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Он подчеркнул, что большая часть из них была нейтрализована на дальних подступах.
В течение последних суток в сторону Московского региона летело более 200 беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступахнаписал глава столицы в MAX
Он также добавил, что непосредственно на подлете к Москве в общей сложности было ликвидировано 62 украинских БПЛА.