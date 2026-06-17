Число сбитых на подлете к Москве БПЛА возросло до 12

Собянин сообщил о ликвидации еще двух беспилотников, летевших на Москву Число сбитых на подлете к Москве БПЛА возросло до 12

Москва17 июн Вести.Силы противовоздушной обороны нейтрализовали еще два беспилотных летательных аппарата (БПЛА), которые были направлены вооруженными формированиями Украины для удара по Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Уничтожены два беспилотника. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб отметил глава города в своем канале в мессенджере MAX

Ранее ночью 17 июня Собянин сообщал о ликвидации 10 украинских БПЛА на подлете к Москве. Таким образом, общее число сбитых вражеских беспилотников на подступах к столице увеличилось до 12.

В настоящее время столичные аэропорты Внуково и Домодедово в целях безопасности ограниченно отправляют и принимают самолеты.