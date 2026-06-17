Собянин сообщил о ликвидации 10 украинских БПЛА на подлете к Москве

На подлете к Москве силы ПВО нейтрализовали 10 украинских БПЛА Собянин сообщил о ликвидации 10 украинских БПЛА на подлете к Москве

Москва17 июн Вести.Ночью 17 июня на подлете к Москве силы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали 10 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

ПВО Минобороны сбили десять БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб проинформировал градоначальник в своем канале в мессенджере MAX

Ранее ночью 17 июня Росавиация в целях безопасности ограничила полеты в аэропортах Внуково и Домодедово. Воздушные гавани отправляют и принимают рейсы по согласованию с соответствующими органами.