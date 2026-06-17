Москва17 июнВести.Ночью 17 июня на подлете к Москве силы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали 10 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.
ПВО Минобороны сбили десять БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных службпроинформировал градоначальник в своем канале в мессенджере MAX
Ранее ночью 17 июня Росавиация в целях безопасности ограничила полеты в аэропортах Внуково и Домодедово. Воздушные гавани отправляют и принимают рейсы по согласованию с соответствующими органами.