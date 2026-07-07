Собянин сообщил об уничтожении на подлете к Москве шести беспилотников ВСУ

Силы ПВО ночью нейтрализовали шесть украинских БПЛА, летевших на Москву Собянин сообщил об уничтожении на подлете к Москве шести беспилотников ВСУ

Москва7 июл Вести.Ночью 7 июля силы противовоздушной обороны (ПВО) обезвредили на подлете к Москве еще пять украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Еще пять вражеских беспилотников, летевших на Москву, сбиты силами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб отметил градоначальник в своем канале на платформе MAX

Ранее ночью 7 июля Собянин проинформировал об уничтожении одного БПЛА, направленного для удара по Москве. Таким образом с начала суток силы ПВО нейтрализовали шесть вражеских воздушных целей на подступах к столице.

В настоящее время на территории Московской области объявлена тревога из-за ракетной и беспилотной опасности. Росавиация в целях безопасности ограничила полеты в аэропортах Внуково и Домодедово. Воздушные гавани принимают и выпускают самолеты по согласованию с соответствующими органами.