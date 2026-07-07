Москва7 июлВести.Ночью 7 июля российские силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА), летавшего в направлении Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Отражена атака одного беспилотника, летевшего на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломковпроинформировал градоначальник в своем канале в мессенджере MAX
Ранее ночью 7 июля в Московской области была объявлена тревога из-за ракетной и беспилотной опасности. Росавиация в целях безопасности ограничила полеты в аэропортах Внуково и Домодедово.