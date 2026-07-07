Украинский БПЛА уничтожен ночью на подлете к Москве

Ночью на подлете к Москве уничтожен украинский БПЛА Украинский БПЛА уничтожен ночью на подлете к Москве

Москва7 июл Вести.Ночью 7 июля российские силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА), летавшего в направлении Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Отражена атака одного беспилотника, летевшего на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков проинформировал градоначальник в своем канале в мессенджере MAX

Ранее ночью 7 июля в Московской области была объявлена тревога из-за ракетной и беспилотной опасности. Росавиация в целях безопасности ограничила полеты в аэропортах Внуково и Домодедово.