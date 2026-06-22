Москва22 июнВести.Ночью 22 июня силы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали беспилотный летательный аппарат (БПЛА), направленный украинскими вооруженными формированиями для удара по Москве. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.
Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных службпроинформировал градоначальник в своем канале в мессенджере MAX
Ранее Росавиация в целях безопасности полностью запретила полеты в аэропорту Шереметьево. Еще две столичные авиагавани – Внуково и Домодедово – принимают и отправляют самолеты по согласованию с соответствующими органами.