Собянин сообщил о ликвидации украинского БПЛА на подлете к Москве

На подлете к Москве силы ПВО сбили украинский БПЛА Собянин сообщил о ликвидации украинского БПЛА на подлете к Москве

Москва22 июн Вести.Ночью 22 июня силы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали беспилотный летательный аппарат (БПЛА), направленный украинскими вооруженными формированиями для удара по Москве. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб проинформировал градоначальник в своем канале в мессенджере MAX

Ранее Росавиация в целях безопасности полностью запретила полеты в аэропорту Шереметьево. Еще две столичные авиагавани – Внуково и Домодедово – принимают и отправляют самолеты по согласованию с соответствующими органами.