Собянин сообщил об уничтожении украинского БПЛА, летевшего на Москву

На подлете к Москве силами ПВО сбит беспилотник ВСУ Собянин сообщил об уничтожении украинского БПЛА, летевшего на Москву

Москва25 июн Вести.Ночью 25 июня российские силы противовоздушной обороны (ПВО) обезвредили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который был направлен для удара по Москве. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Системой ПВО Минобороны уничтожен беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков проинформировал градоначальник в своем канале в мессенджере MAX

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