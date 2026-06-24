Москва24 июнВести.Аэропорты московского авиаузла Домодедово и Жуковский вечером 24 июня работают с рядом ограничений, сообщает Росавиация.
Аэропорты Домодедово и Жуковский (Раменское) принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этих авиагаванейговорится в публикации ведомства в мессенджере MAX
Там пояснили, что данные меры приняты для обеспечения безопасности полетов.