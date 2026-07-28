Москва28 июлВести.Росавиация частично ограничила полеты в аэропорту Домодедово, а также полностью запретила выпускать и принимать рейсы в подмосковном Жуковском, сказано в сообщении ведомства.
Отмечается, что Домодедово отправляет и принимает рейсы по согласованию с соответствующим органами из-за введенных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.
Аэропорт Жуковский (Раменское): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судовсообщили в Росавиации
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.