Росавиация ограничила работу двух аэропортов Ограничена работа Домодедово и подмосковного Жуковского

Москва28 июл Вести.Росавиация частично ограничила полеты в аэропорту Домодедово, а также полностью запретила выпускать и принимать рейсы в подмосковном Жуковском, сказано в сообщении ведомства.

Отмечается, что Домодедово отправляет и принимает рейсы по согласованию с соответствующим органами из-за введенных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

Аэропорт Жуковский (Раменское): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сообщили в Росавиации

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.