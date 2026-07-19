Аэропорт Жуковский закрылся, в Домодедово ввели ограничения на полеты Росавиация закрыла аэропорт Жуковский, в Домодедово – ограничены полеты

Москва19 июл Вести.Росавиация в целях безопасности временно полностью приостановила полеты в аэропорту Жуковский и ввела ограничения на прием и выпуск самолетов в Домодедово. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Аэропорт ЖУКОВСКИЙ (Раменское). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Аэропорт ДОМОДЕДОВО принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани уточняется в официальном канале "Говорит Росавиация" на платформе MAX

В ведомстве предупредили, что возможны изменения в расписании авиарейсов.