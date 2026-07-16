Москва16 июлВести.Росавиация в целях безопасности полностью приостеновила полеты в аэропорту Жуковский на фоне введенного на территории Московской области режима беспилотной опасности.
Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судовговорится в канале пресс-службы ведомства на платформе MAX
Ранее ночью 16 июля в Подмосковье был введен режим беспилотной опасности. Первоначально Росавиация ограничила полеты в аэропорту Жуковского.
В настоящее время аэропорт Домодедово в целях безопасности принимает и выпускает самолеты по согласованию с соответствующими органами.