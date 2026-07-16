Москва16 июл Вести.На территории Московской области введен режим беспилотной опасности. Об этом сообщает региональный главк МЧС России.

Беспилотная опасность объявлена на территории Московской области. Оставайтесь дома и не подходите к окнам или пройдите в укрытие. Возможны перебои мобильного интернета. Будьте бдительны и осторожны!