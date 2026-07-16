Москва16 июлВести.На территории Московской области введен режим беспилотной опасности. Об этом сообщает региональный главк МЧС России.
Беспилотная опасность объявлена на территории Московской области. Оставайтесь дома и не подходите к окнам или пройдите в укрытие. Возможны перебои мобильного интернета. Будьте бдительны и осторожны!говорится в канале ведомства на платформе MAX
Ночью 16 июля воздушная тревога объявлялась в нескольких регионах России, включая Крым, Ростовскую, Саратовскую и Воронежскую области.