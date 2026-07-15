В Волгоградской области введен режим беспилотной опасности Режим беспилотной опасности введен в Волгоградской области

Москва15 июл Вести.Режим беспилотной опасности введен на территории Волгоградской области. Об этом сообщает региональная служба Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Беспилотная опасность на территории Волгоградской области. Объявлена в 23.31 15 июля... Находитесь в безопасном месте до отмены беспилотной опасности. Номер вызова экстренных служб – 112 говорится в канале ведомства на платформе MAX

Ранее вечером 15 июля режим угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) был объявлен в Липецкой области. В настоящее время воздушная тревога из-за беспилотников действует в нескольких регионах России, включая Воронежскую, Орловскую, Белгородскую и Нижегородскую области, а также Краснодарский край.