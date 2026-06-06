Москва6 июнВести.Режим беспилотной опасности введен на территории Волгоградской области. Об этом сообщает региональная служба Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
Беспилотная опасность на территории Волгоградской области. Объявлена в 01:13 06.06.2026говорится в официальном канале ведомства в мессенджере MAX
Ранее в ночь на 6 июня воздушная тревога из-за угрозы атаки БПЛА сработала в Ростовской и Воронежской областях, Краснодарском крае и на Северном Кавказе.