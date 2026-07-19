В Волгоградской области введен режим беспилотной опасности Режим беспилотной опасности введен в Волгоградской области

Москва19 июл Вести.Режим беспилотной опасности введен на территории Волгоградской области. Об этом сообщает региональная служба Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Беспилотная опасность на территории Волгоградской области. Объявлена в 00.00 19 июля говорится в канале ведомства в мессенджере MAX

Ранее в ночь на 19 июля в Орловской и Курской областях была объявлена авиационная опасность, в Воронежской - угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Система противовоздушной обороны сработала также в Крыму.