Москва19 июлВести.Режим беспилотной опасности введен на территории Волгоградской области. Об этом сообщает региональная служба Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
Беспилотная опасность на территории Волгоградской области. Объявлена в 00.00 19 июляговорится в канале ведомства в мессенджере MAX
Ранее в ночь на 19 июля в Орловской и Курской областях была объявлена авиационная опасность, в Воронежской - угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Система противовоздушной обороны сработала также в Крыму.