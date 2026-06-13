Режим беспилотной опасности введен в Волгоградской и Пензенской областях

В Волгоградской и Пензенской областях введен режим беспилотной опасности Режим беспилотной опасности введен в Волгоградской и Пензенской областях

Москва13 июн Вести.На территории Волгоградской и Пензенской областей введен режим беспилотной опасности в связи с возможной атакой украинских боевых летательных аппаратов. Об этом сообщают власти регионов.

На территории Пензенской области введен режим "Беспилотная опасность". В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета предупредил жителей региона губернатор Олег Мельниченко в своем канале в мессенджере MAX

Население Волгоградской области было информировано об угрозе через канал региональной службы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Ранее в ночь на 13 июня беспилотная опасность была объявлена на территории Краснодарского края. Росавиация ввела дополнительные ограничения на полеты в аэропортах Геленджика и Краснодара.