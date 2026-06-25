В Волгоградской области объявлен режим беспилотной опасности Режим беспилотной опасности объявили в Волгоградской области

Москва25 июн Вести.Режим беспилотной опасности объявлен на территории Волгоградской области. Об этом сообщает региональная служба Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Беспилотная опасность на территории Волгоградской области. Объявлена в 01.25… Находитесь в безопасном месте до отмены беспилотной опасности. Номер вызова экстренных служб – 112 говорится в канале ведомства в MAX

Ранее в ночь на 25 июня режим опасности атаки БПЛА был объявлен в нескольких регионах России, в том числе в Крыму, Севастополе, Ростовской и Курской областях, а также Краснодарском крае.