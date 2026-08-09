Москва9 авгВести.На территории Волгоградской области была объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщил региональный главк МЧС.
Беспилотная опасность на территории Волгоградской области. Объявлена в 23.48отметила пресс-служба ведомства в мессенджере МАХ
Жителей региона призывают соблюдать меры безопасности: укрыться в помещении и держаться подальше от окон. Также в ведомстве напомнили, что при обнаружении обломков БПЛА необходимо сообщить в экстренные службы.
Ранее сообщалось, что на территории Воронежской области введен режим беспилотной опасности.