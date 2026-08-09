МЧС: в Волгоградской области объявили беспилотную опасность Беспилотную опасность объявили на территории Волгоградской области

Москва9 авг Вести.На территории Волгоградской области была объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщил региональный главк МЧС.

Беспилотная опасность на территории Волгоградской области. Объявлена в 23.48 отметила пресс-служба ведомства в мессенджере МАХ

Жителей региона призывают соблюдать меры безопасности: укрыться в помещении и держаться подальше от окон. Также в ведомстве напомнили, что при обнаружении обломков БПЛА необходимо сообщить в экстренные службы.

Ранее сообщалось, что на территории Воронежской области введен режим беспилотной опасности.