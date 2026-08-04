МЧС: беспилотная опасность объявлена в Волгоградской области На территории Волгоградской области объявлена беспилотная опасность

Москва4 авг Вести.Беспилотная опасность объявлена в Волгоградской области. Об этом сообщил региональный главк МЧС.

Беспилотная опасность на территории Волгоградской области. Объявлена в 23.30 отметила пресс-служба МЧС по региону

В ведомстве призвали жителей укрыться в безопасном месте, выбрав помещение со сплошными стенами и без окон: ванная, коридор, кладовка.

Ранее сообщалось, что в волгоградской больнице умер один из пострадавших после атаки ВСУ. Второй пациент находится в реанимации. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.