Москва4 авгВести.Беспилотная опасность объявлена в Волгоградской области. Об этом сообщил региональный главк МЧС.
Беспилотная опасность на территории Волгоградской области. Объявлена в 23.30отметила пресс-служба МЧС по региону
В ведомстве призвали жителей укрыться в безопасном месте, выбрав помещение со сплошными стенами и без окон: ванная, коридор, кладовка.
Ранее сообщалось, что в волгоградской больнице умер один из пострадавших после атаки ВСУ. Второй пациент находится в реанимации. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.