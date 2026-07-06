Москва6 июл Вести.Режим беспилотной опасности объявлен на территории Волгоградской области в связи с возможной атакой украинских боевых летательных аппаратов. Об этом сообщает региональная служба Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Беспилотная опасность на территории Волгоградской области. Объявлена в 23:21 говорится в канале ведомства в мессенджере MAX

В РСЧС рекомендовали находиться в безопасном месте в помещении без окон до отмены режима тревоги.

Ранее сообщалось, что в ночь на 7 июля воздушная тревога была объявлена в Крыму. Согласно данным республиканского главка МЧС России, над полуостровом сработала система ПВО.