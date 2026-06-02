Москва2 июн Вести.Режим беспилотной опасности в связи с угрозой атаки украинских боевых летательных аппаратов введен на территории Волгоградской области. Об этом сообщает региональная служба Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Беспилотная опасность на территории Волгоградской области. Объявлена в 01.58 02.06 говорится в канале ведомства в мессенджере MAX

Ранее в ночь на 2 июня воздушная тревога из-за угрозы атаки БПЛА была объявлена в нескольких регионах России, в том числе в Крыму и Севастополе, а также в Ростовской, Воронежской, Курской и Орловской областях.