Опасность атаки БПЛА объявлена в Ростовской и Воронежской областях

Москва2 июн Вести.Воздушная тревога в связи с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена в Ростовской и Воронежской областях. Об этом сообщили власти регионов.

Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове информировал глава региона Александр Гусев в своем канале в мессенджере MAX

Жителей Ростовской области предупредили об опасности через канал Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

В ночь на 2 июня воздушная тревога также была объявлена в Крыму, Севастополе, Орловской и Курской областях.