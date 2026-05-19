Москва19 маяВести.На территории Воронежа и Нововоронежа объявлена воздушная тревога из-за угрозы непосредственного удара беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.
Внимание! Воронеж, Нововоронеж — тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещенияпредупредил губернатор в своем канале в мессенджере MAX
Ранее вечером 19 мая в Воронежской области была объявлена опасность атаки БПЛА. Силы противовоздушной обороны были приведены в готовность.