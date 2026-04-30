В Воронежской области объявлена воздушная тревога Воздушная тревога из-за БПЛА объявлена в Воронежской области

Москва30 апр Вести.На территории Воронежской области объявлена воздушная тревога в связи с опасностью атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.

На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове предупредил губернатор в своем канале в мессенджере MAX

При этом глава Воронежской области рекомендовал жителям следить за дальнейшими официальными оповещениями регионального правительства и МЧС России.